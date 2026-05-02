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Le NVIDIA RTX 3060 torneranno nei negozi a luglio, a quanto sembra

Pare che le clamorose voci sul ritorno delle NVIDIA RTX 3060 si concretizzeranno finalmente nel mese di luglio, quando la scheda video lanciata nel 2021 sarà di nuovo disponibile nei negozi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/05/2026
NVIDIA RTX 3060

Stando alle ultime voci provenienti dalla Cina, le NVIDIA RTX 3060 torneranno nei negozi a luglio, nel tentativo di rispondere nella maniera più rapida possibile alla domanda del segmento entry-level.

Fra i produttori coinvolti in questa clamorosa operazione di rilancio pare figurino nomi come ASUS, MSI, Colorful e Galax, che con ogni probabilità si limiteranno a riproporre design già consolidati per la GPU in questione, evitando di investire risorse nella progettazione di nuovi modelli.

Le motivazioni dietro la riproposizione di una scheda video lanciata cinque anni or sono sembrerebbero ruotare attorno al chiacchierato rinvio della NVIDIA RTX 5050 da 9 GB basata su architettura Blackwell, rinvio che ha inevitabilmente creato un vuoto.

NVIDIA deve affrontare un aumento del 1.000% nei costi di garanzia: sotto accusa i connettori a 16 pin delle GPU NVIDIA deve affrontare un aumento del 1.000% nei costi di garanzia: sotto accusa i connettori a 16 pin delle GPU

Parliamo chiaramente di GPU prive di molte delle tecnologie che caratterizzano la serie 50, pur capaci di offrire ancora oggi prestazioni discrete lato gaming. Il successo dell'operazione dipenderà senz'altro anche dal prezzo a cui queste schede verranno (ri)proposte.

Intanto, la crisi morde ancora

Mentre la crisi delle memorie RAM continua ad avere un impatto negativo sul mercato hardware, il ritorno della RTX 3060 si pone come una misura d'emergenza per un'industria che ad oggi non ha ancora ritrovato un equilibrio.

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Ad ogni modo, NVIDIA non ha ancora confermato ufficialmente il rilancio di questa GPU: vedremo se arriverà un annuncio nelle prossime settimane e quale sarà l'eventuale posizionamento della scheda video dal punto di vista dei prezzi.

#Rumor #NVIDIA #Schede Video
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