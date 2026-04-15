NVIDIA deve affrontare un aumento del 1.000% nei costi di garanzia: sotto accusa i connettori a 16 pin delle GPU

Uno dei principali fattori dietro questo aumento sembra essere legato all'introduzione dei connettori a 16 pin , utilizzati nelle GPU di nuova generazione. I primi problemi sono emersi già con le schede della serie RTX 40 , in particolare con modelli come la GeForce RTX 4090 , dove sono stati segnalati numerosi casi di danni ai connettori. La situazione sembra essere proseguita anche con la serie RTX 50 .

Negli ultimi anni, NVIDIA ha registrato un aumento straordinario delle richieste di garanzia per le sue schede grafiche, con un incremento stimato intorno al 1.000% . Secondo i dati riportati da Warranty Week, i costi legati alle garanzie sono passati da circa 81 milioni di dollari nel 2024 a ben 894 milioni nel 2025 , segnando una crescita senza precedenti.

Il confronto tra NVIDIA e AMD relative alle richieste di garanzia

Parallelamente, anche AMD ha registrato un aumento delle richieste di garanzia, seppur più contenuto. I costi sono saliti da 110 milioni di dollari nel 2024 a 238 milioni nel 2025, con un incremento di circa due terzi. Tuttavia, il divario con NVIDIA resta significativo, sia in termini di costi totali sia di crescita percentuale.

Oltre ai problemi tecnici, altri fattori hanno contribuito all'impennata dei costi. Tra questi, l'aumento dei prezzi della memoria DRAM, spinto dalla forte domanda legata al settore dell'intelligenza artificiale.

I costi di produzione delle GPU sono aumentati, rendendo più onerose anche le riparazioni e le sostituzioni in garanzia. A ciò si aggiungono le difficoltà legate ai dazi e alle tensioni nella catena di approvvigionamento globale.