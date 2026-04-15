PC Gaming Show e Future Games Show tornano con tre eventi per la Summer Game Fest

La settimana della Summer Game Fest è tradizionalmente ricca di eventi e annunci, e anche il 2026 non farà eccezione. A confermarlo sono gli organizzatori del PC Gaming Show e del Future Games Show, che hanno fissato tre appuntamenti dal vivo nella settimana più intensa dell'industria videoludica.
I primi due eventi da segnare sul calendario sono il Future Games Show Summer Showcase e il Future Games Show Live From Los Angeles, entrambi programmati per sabato 6 giugno. Andranno in onda uno dopo l'altro, a partire dalle 21:00 italiane.
Oltre 50 giochi al PC Gaming Show
A seguire, domenica 7 giugno alle 21:00 italiane, andrà in onda il nuovo PC Gaming Show.
In questo caso sono già stati condivisi alcuni dettagli: lo show includerà oltre 50 giochi, tra world premiere, aggiornamenti su titoli già annunciati, espansioni e, stando agli organizzatori, "forse anche uno shadowdrop o due". Non mancheranno inoltre mini‑documentari dietro le quinte dedicati ad alcuni dei progetti più attesi dell'anno.
Ricordiamo che tutti e tre gli appuntamenti saranno preceduti dall'evento di apertura della Summer Game Fest 2026, condotto da Geoff Keighley e previsto per venerdì 5 giugno. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per commentare dal vivo con voi tutti gli eventi principali sul nostro canale Twitch.