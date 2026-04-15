PC Gaming Show e Future Games Show tornano con tre eventi per la Summer Game Fest

La settimana della Summer Game Fest è tradizionalmente ricca di eventi e annunci, e anche il 2026 non farà eccezione. A confermarlo sono gli organizzatori del PC Gaming Show e del Future Games Show, che hanno fissato tre appuntamenti dal vivo nella settimana più intensa dell'industria videoludica.

I primi due eventi da segnare sul calendario sono il Future Games Show Summer Showcase e il Future Games Show Live From Los Angeles, entrambi programmati per sabato 6 giugno. Andranno in onda uno dopo l'altro, a partire dalle 21:00 italiane.