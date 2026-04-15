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PC Gaming Show e Future Games Show tornano con tre eventi per la Summer Game Fest

La Summer Game Fest 2026 si preannuncia più ricca che mai: PC Gaming Show e Future Games Show torneranno con tre eventi dedicati, pronti a riempire la settimana più attesa dell'anno per gli appassionati di videogiochi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/04/2026
PC Gaming Show

La settimana della Summer Game Fest è tradizionalmente ricca di eventi e annunci, e anche il 2026 non farà eccezione. A confermarlo sono gli organizzatori del PC Gaming Show e del Future Games Show, che hanno fissato tre appuntamenti dal vivo nella settimana più intensa dell'industria videoludica.

I primi due eventi da segnare sul calendario sono il Future Games Show Summer Showcase e il Future Games Show Live From Los Angeles, entrambi programmati per sabato 6 giugno. Andranno in onda uno dopo l'altro, a partire dalle 21:00 italiane.

Oltre 50 giochi al PC Gaming Show

A seguire, domenica 7 giugno alle 21:00 italiane, andrà in onda il nuovo PC Gaming Show.

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In questo caso sono già stati condivisi alcuni dettagli: lo show includerà oltre 50 giochi, tra world premiere, aggiornamenti su titoli già annunciati, espansioni e, stando agli organizzatori, "forse anche uno shadowdrop o due". Non mancheranno inoltre mini‑documentari dietro le quinte dedicati ad alcuni dei progetti più attesi dell'anno.

Geoff Keighley ha annunciato le date della Summer Game Fest 2026 Geoff Keighley ha annunciato le date della Summer Game Fest 2026

Ricordiamo che tutti e tre gli appuntamenti saranno preceduti dall'evento di apertura della Summer Game Fest 2026, condotto da Geoff Keighley e previsto per venerdì 5 giugno. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per commentare dal vivo con voi tutti gli eventi principali sul nostro canale Twitch.

#Summer Game Fest
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