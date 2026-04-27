Xbox annuncia i giochi che potranno essere provati con le demo del Summer Game Fest: Play Days 2026

Anche quest'anno, Xbox ha organizzato un evento in concomitanza con la Summer Game Fest che consentirà di provare diversi giochi attraverso demo costruite apposta, all'interno dell'iniziativa Summer Game Fest: Play Days 2026.
L'evento avrà luogo subito dopo la Summer Game Fest Live condotta da Geoff Keighley e fissata per il 5 giugno, all'interno di un intervallo di tempo in cui sono concentrati diversi appuntamenti da tenere d'occhio, compreso anche il grosso Xbox Games Showcase 2026 che si terrà il 7 giugno.
Dal 6 all'8 giugno ci sarà la Summer Game Fest in presenza, durante la quale gli invitati potranno provare diversi giochi dal vivo, attraverso versioni di prova composto specificamente per l'occasione.
La lista dei giochi da provare
Sebbene le demo della Summer Game Fest: Play Days 2026 annunciate qui siano rivolte principalmente agli invitati all'evento in presenza dal 6 all'8 giugno, è probabile che le medesime versioni di prova vengano messe a disposizione anche al pubblico.
Per il momento si tratta di nove titoli che potranno essere provati in anteprima, ma è possibile che altri se ne aggiungano, considerando che manca ancora oltre un mese all'evento.
Questo è l'elenco riportato da Microsoft:
- Aniimo
- Don't Fret
- Erosion
- Grave Seasons
- Grounded 2
- Gungrave G.O.R.E.: Blood Heat
- My Arms are longer now
- Valor Mortis
- Way to the Woods
Si tratta generalmente di titoli piuttosto piccoli, appartenenti all'ambito indie o quasi, sebbene ci siano alcuni giochi di dimensioni maggiori come Grounded 2, peraltro già uscito ma presente con una build nuove e contenuti aggiornati.