Xbox annuncia i giochi che potranno essere provati con le demo del Summer Game Fest: Play Days 2026

Anche quest'anno, Xbox ha organizzato un evento in concomitanza con la Summer Game Fest che consentirà di provare diversi giochi attraverso demo costruite apposta, all'interno dell'iniziativa Summer Game Fest: Play Days 2026.

L'evento avrà luogo subito dopo la Summer Game Fest Live condotta da Geoff Keighley e fissata per il 5 giugno, all'interno di un intervallo di tempo in cui sono concentrati diversi appuntamenti da tenere d'occhio, compreso anche il grosso Xbox Games Showcase 2026 che si terrà il 7 giugno.

Dal 6 all'8 giugno ci sarà la Summer Game Fest in presenza, durante la quale gli invitati potranno provare diversi giochi dal vivo, attraverso versioni di prova composto specificamente per l'occasione.