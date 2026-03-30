Xbox FanFest tornerà quest'anno insieme allo Showcase, su decisione di Asha Sharma

"Come parte importante del ritorno di Xbox, abbiamo preso la decisione di riportare l'evento a Los Angeles , come segno di ringraziamento per i giocatori che sono stati con noi nel corso degli anni".

"Nel mio primo mese, ho sentito chiaramente che la nostra community assegna un grande valore all'Xbox FanFest", ha scritto Sharma in un messaggio in cui riprende la notizia dell'annuncio dell'Xbox Games Showcase.

Insieme all'Xbox Games Showcase, annunciato proprio oggi, quest'anno tornerà anche l' Xbox FanFest a Los Angeles, un'iniziativa che l'anno scorso era stata soppressa e che è stata ripristinata, a quanto pare, su volere di Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox .

Il "ritorno di Xbox"

Come abbiamo visto, nelle ore scorse Microsoft ha annunciato la data dell'Xbox Games Showcase 2026, che si terrà domenica 7 giugno e sarà seguito da un Gears of War: E-Day Direct, ovvero un approfondimento specifico sul nuovo gioco di The Coalition.



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Insieme a questo evento, si terrà dunque anche l'Xbox FanFest, che quest'anno tornerà a Los Angeles come da tradizione, dopo l'interruzione che c'era stata di recente.

Interessante anche il riferimento al "ritorno di Xbox" citato da Sharma come se si trattasse di un preciso programma da attuare sotto la sua guida: non è la prima volta che emerge un disegno del genere da parte della nuova CEO.

Anche in precedenza, Sharma sembra aver fatto intendere la necessità di un ritorno alle radici di Xbox che potrebbe portare a dei cambiamenti nella gestione della piattaforma, cosa che probabilmente ha portato anche all'eliminazione della campagna "This is an Xbox" voluta dal management precedente.