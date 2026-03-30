Starfield su Nintendo Switch 2? Potrebbe non vedere mai la luce

Secondo quanto riportato dal noto leaker NateTheHate, Starfield potrebbe non vedere mai la luce su Nintendo Switch 2: Bethesda starebbe lavorando alla conversione, pur non avendola ancora annunciata, ma pare ci siano grosse difficoltà.
Il publisher ha manifestato pubblicamente l'intenzione di supportare la nuova console ibrida giapponese, e Starfield rientrerebbe in questa strategia, ma la complessità tecnica del progetto sembrerebbe aver creato finora problemi difficilmente superabili.
"Starfield è in sviluppo per Nintendo Switch 2", ha detto Nate nel suo ultimo video "Tuttavia sta avendo un percorso di sviluppo molto faticoso. Sta incontrando difficoltà e sembra che non riescano davvero a far girare questa versione in maniera migliore né a compiere progressi significativi."
"Nel prossimo futuro la versione Nintendo Switch 2 di Starfield potrebbe andare incontro alla cancellazione", ha aggiunto il leaker. "Tuttavia ci stanno provando."
Troppo complicato?
Non è la prima volta che si parla del possibile arrivo di Starfield su Nintendo Switch 2, e lo stesso NateTheHate alcuni giorni fa ha descritto la conversione come complicata, invitando tutti a incrociare le dita nella speranza che gli sviluppatori riescano a trovare la quadra.
Nel frattempo il gioco è approdato su PS5, in concomitanza con l'importante aggiornamento Rotte Libere, che ha introdotto tante novità all'interno dell'esperienza insieme all'espansione Terran Armada, con i suoi coinvolgenti contenuti narrativi inediti.