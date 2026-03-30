0

Starfield su Nintendo Switch 2? Potrebbe non vedere mai la luce

Una conversione di Starfield per Nintendo Switch 2, mai annunciata ufficialmente, potrebbe non vedere mai la luce: a quanto pare ci sono grosse difficoltà a far girare il gioco sulla console ibrida.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/03/2026
Uno dei personaggi di Starfield
Starfield
Starfield
Articoli News Video Immagini

Secondo quanto riportato dal noto leaker NateTheHate, Starfield potrebbe non vedere mai la luce su Nintendo Switch 2: Bethesda starebbe lavorando alla conversione, pur non avendola ancora annunciata, ma pare ci siano grosse difficoltà.

Il publisher ha manifestato pubblicamente l'intenzione di supportare la nuova console ibrida giapponese, e Starfield rientrerebbe in questa strategia, ma la complessità tecnica del progetto sembrerebbe aver creato finora problemi difficilmente superabili.

"Starfield è in sviluppo per Nintendo Switch 2", ha detto Nate nel suo ultimo video "Tuttavia sta avendo un percorso di sviluppo molto faticoso. Sta incontrando difficoltà e sembra che non riescano davvero a far girare questa versione in maniera migliore né a compiere progressi significativi."

Starfield sbarca su PlayStation 5 con tante novità per tutti i suoi giocatori Starfield sbarca su PlayStation 5 con tante novità per tutti i suoi giocatori

"Nel prossimo futuro la versione Nintendo Switch 2 di Starfield potrebbe andare incontro alla cancellazione", ha aggiunto il leaker. "Tuttavia ci stanno provando."

Troppo complicato?

Non è la prima volta che si parla del possibile arrivo di Starfield su Nintendo Switch 2, e lo stesso NateTheHate alcuni giorni fa ha descritto la conversione come complicata, invitando tutti a incrociare le dita nella speranza che gli sviluppatori riescano a trovare la quadra.

Nel frattempo il gioco è approdato su PS5, in concomitanza con l'importante aggiornamento Rotte Libere, che ha introdotto tante novità all'interno dell'esperienza insieme all'espansione Terran Armada, con i suoi coinvolgenti contenuti narrativi inediti.

#Rumor
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Starfield su Nintendo Switch 2? Potrebbe non vedere mai la luce