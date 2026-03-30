The Last of Us 3 si farà? Neil Druckmann dice che c'è qualcosa nel futuro della serie

In un post commemorativo su The Last of Us, il capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha fatto un riferimento al futuro della serie, facendo pensare che The Last of Us 3 sia una possibilità concreta, considerando che ci sono ancora "alcune fermate" da fare sulla strada ancora davanti, cosa che sembra un riferimento a nuovi capitoli.
Il post su Instagram ripercorre la storia di The Last of Us a partire dai primi disegni e progetti del 2003 per il primo capitolo, con Druckmann a raccontare del "viaggio avventuroso" che è stato lo sviluppo di questa serie, diventata poi iconica per PlayStation.
Oltre ai ricordi del passato, nel messaggio sembra però esserci anche un piccolo sguardo al futuro, parlando di altre soste da fare in questo percorso, che evidentemente non è ancora concluso ma ha ancora una strada da fare davanti.
Alcune tappe che rimangono da fare
Druckmann ha riferito di essere "Grato per ogni parte di questo viaggio", aggiungendo poi "e specialmente per alcune tappe che rimangono ancora da fare sulla strada davanti".
L'affermazione si riferisce chiaramente a qualcosa in arrivo nel futuro, cosa che ci fa subito pensare a The Last of Us Parte 3, ma che a dire il vero potrebbe anche riguardare qualcos'altro.
Il director potrebbe, in effetti, riferirsi alla serie TV di The Last of Us, che è destinata a proseguire almeno per un'altra stagione, sebbene non abbia un ruolo attivo in quest'ultima, dunque la questione resta dubbia.
Naughty Dog ha altri progetti in corso oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet, e qualche riferimento a un altro seguito di The Last of Us era già emerso in passato, dunque è possibile che Druckmann si riferisca proprio a un nuovo capitolo della serie, dopo la cancellazione di The Last of Us Online.