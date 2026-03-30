The Last of Us 3 si farà? Neil Druckmann dice che c'è qualcosa nel futuro della serie

In un post commemorativo su The Last of Us, il capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha fatto un riferimento al futuro della serie, facendo pensare che The Last of Us 3 sia una possibilità concreta, considerando che ci sono ancora "alcune fermate" da fare sulla strada ancora davanti, cosa che sembra un riferimento a nuovi capitoli.

Il post su Instagram ripercorre la storia di The Last of Us a partire dai primi disegni e progetti del 2003 per il primo capitolo, con Druckmann a raccontare del "viaggio avventuroso" che è stato lo sviluppo di questa serie, diventata poi iconica per PlayStation.

Oltre ai ricordi del passato, nel messaggio sembra però esserci anche un piccolo sguardo al futuro, parlando di altre soste da fare in questo percorso, che evidentemente non è ancora concluso ma ha ancora una strada da fare davanti.