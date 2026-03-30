0

The Last of Us 3 si farà? Neil Druckmann dice che c'è qualcosa nel futuro della serie

Un recente post di Neil Druckmann sembra riferirsi a un possibile nuovo capitolo di The Last of Us, considerando che il director parla di nuovi appuntamenti nel futuro per la serie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/03/2026
Ellie in The Last of Us Parte 2
The Last of Us Parte I
The Last of Us Parte I
News Video Immagini

In un post commemorativo su The Last of Us, il capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha fatto un riferimento al futuro della serie, facendo pensare che The Last of Us 3 sia una possibilità concreta, considerando che ci sono ancora "alcune fermate" da fare sulla strada ancora davanti, cosa che sembra un riferimento a nuovi capitoli.

Il post su Instagram ripercorre la storia di The Last of Us a partire dai primi disegni e progetti del 2003 per il primo capitolo, con Druckmann a raccontare del "viaggio avventuroso" che è stato lo sviluppo di questa serie, diventata poi iconica per PlayStation.

Oltre ai ricordi del passato, nel messaggio sembra però esserci anche un piccolo sguardo al futuro, parlando di altre soste da fare in questo percorso, che evidentemente non è ancora concluso ma ha ancora una strada da fare davanti.

Alcune tappe che rimangono da fare

Druckmann ha riferito di essere "Grato per ogni parte di questo viaggio", aggiungendo poi "e specialmente per alcune tappe che rimangono ancora da fare sulla strada davanti".

L'affermazione si riferisce chiaramente a qualcosa in arrivo nel futuro, cosa che ci fa subito pensare a The Last of Us Parte 3, ma che a dire il vero potrebbe anche riguardare qualcos'altro.

The Last of Us: all'inizio non fu facile convincere i capi di Naughty Dog a lavorarci, non ci credevano The Last of Us: all'inizio non fu facile convincere i capi di Naughty Dog a lavorarci, non ci credevano

Il director potrebbe, in effetti, riferirsi alla serie TV di The Last of Us, che è destinata a proseguire almeno per un'altra stagione, sebbene non abbia un ruolo attivo in quest'ultima, dunque la questione resta dubbia.

Naughty Dog ha altri progetti in corso oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet, e qualche riferimento a un altro seguito di The Last of Us era già emerso in passato, dunque è possibile che Druckmann si riferisca proprio a un nuovo capitolo della serie, dopo la cancellazione di The Last of Us Online.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Last of Us 3 si farà? Neil Druckmann dice che c'è qualcosa nel futuro della serie