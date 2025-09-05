Come sarebbe stato The Last of Us nei primi anni 90? Ce lo svela un demake

Se vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere The Last of Us se fosse uscito nei primi anni '90 invece che nel 2013, ora state per ricevere la risposta che cercavate. Se non ve lo siete mai chiesto, la riceverete lo stesso, perché lo sviluppatore indipendente DANEGUSTA ha lanciato un demake del gioco di Naughty Dog, scaricabile gratuitamente da itch.io.