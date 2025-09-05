Come sarebbe stato The Last of Us nei primi anni 90? Ce lo svela un demake

Se vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere The Last of Us se fosse uscito nei primi anni '90 invece che nel 2013, ora state per ricevere la risposta che cercavate. Se non ve lo siete mai chiesto, la riceverete lo stesso, perché lo sviluppatore indipendente DANEGUSTA ha lanciato un demake del gioco di Naughty Dog, scaricabile gratuitamente da itch.io.
Demake parodia
Si tratta, più che altro, di una parodia, visti alcuni elementi. Ad esempio i protagonisti si chiamano Eliana e Jorel (chi ci ricordano?) e vengono definiti dei personaggi completamente inventati (ovvio).
Il gioco in sé ha uno stile che ricorda fortemente alcune cose viste su Mega Drive, vuoi per via dell'impostazione, vuoi per la scelta della tavolozza di colori che riproduce il feeling visivo di molti titoli della console di Sega.
Il gameplay vede Eliana esplorare un ospedale abbandonato alla ricerca di oggetti da arraffare per sopravvivere. Contemporaneamente deve cercare Jorel ed evitare gli infetti, riempiendoli di piombo se si avvicinano troppo. Se il tutto vi sembra famigliare... è un demake parodia, cosa vi aspettavate?
Il risultato è decisamente inquietante, quanto riuscito. Sicuramente merita un giro, considerando anche che è completamente gratuito. Quindi andate sulla pagina ufficiale di The Last of Us Demake su itch.io e scaricatelo, anche perché probabilmente è la cosa più vicina a Naughty Dog che giocherete per i prossimi anni, in attesa dell'uscita di Intergalactic: The Heretic Prophet.