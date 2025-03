L'attrice di Abby di The Last of Us Stagione 2 è una grande fan dei videogiochi: hanno un significato speciale

"Ero nervosa, ansiosa, ma anche molto felice", ha dichiarato l'attrice parlando del suo ingresso nello show durante una conferenza stampa. " Sono una grande fan di questo gioco e dello show da moltissimo tempo. Una volta arrivata sul set mi sono sentita meno nervosa, grazie a questo meraviglioso gruppo di persone e al fatto di essere seguita da Craig Mazin e Neil Druckmann, gli showrunner, mi sono sentita davvero accudita e curata in un modo che non avevo mai sperimentato prima. Quindi è stata davvero un'emozione come persona e come attrice".

The Last of Us Stagione 2 introdurrà un nuovo personaggio, Abby , che sarà interpretata da Kaitlyn Dever. La donna è una nota attrice, ma - scopriamo ora - è anche una videogiocatori. Nello specifico, ha giocato proprio a The Last of Us e il videogioco ha un posto speciale nel suo cuore.

L'attrice ha giocato ai videogiochi

E ha aggiunto: "Per me e mio padre, giocare a The Last of Us insieme, è stato un modo per crare un legame e il fatto che questa opera faccia di nuovo parte della mia vita, tipo, più di 10 anni dopo, mi ha fatto sentire come... Sì, è stato surreale. Perché è stato come dire: 'Oh, beh, le cose che sono destinate ad accadere nella tua vita accadranno se devono accadere'. E mi è sembrato giusto. Sentivo che Abby faceva per me. È stato molto bello".

Non è una cosa scontata che gli attori di una serie TV conoscano il videogioco. Anzi, spesso i registi sconsigliano agli attori di approcciarsi alla controparte ludica per non farsi influenzare, visto che con il cambio di medium cambiano anche le regole e alcuni dettagli della storia.

Ricordiamo che in Italia la seconda stagione arriverà a partire dal 14 aprile su Sky e Now TV. In totale ci saranno 7 puntante. Vi segnaliamo poi i poster ufficiali dei personaggi di The Last of Us Stagione 2.