Le sveglie dell’Apple Watch suoneranno anche in modalità silenziosa

Apple sta per introdurre una novità che molti utenti dell'Apple Watch stavano aspettando. Con l'arrivo imminente di watchOS 11.4, sarà finalmente possibile far suonare le sveglie anche quando l'orologio è in modalità silenziosa. La funzionalità, già presente nella versione release candidate del sistema operativo, promette di migliorare l'affidabilità dell'orologio come strumento per svegliarsi o per ricordare appuntamenti importanti.

Attualmente, quando la modalità silenziosa è attivata, l'Apple Watch notifica l'utente solo attraverso vibrazioni aptiche, senza emettere alcun suono. Questo comportamento è utile per non disturbare in contesti come riunioni, cinema o momenti di relax. Tuttavia, proprio questa caratteristica rende poco efficace l'uso delle sveglie, soprattutto durante il sonno, quando anche le vibrazioni più intense possono passare inosservate.