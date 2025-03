Assassin's Creed Shadows batte R.E.P.O. e Split Fiction nella classifica Steam di questa settimana

Come ogni martedì, SteamDB ha stilato la classifica dei giochi, contenuti e hardware più venduti su Steam, in base ai ricavi in dollari e senza considerare i titoli free-to-play. Anche in questo caso viene ribadita l'ottima partenza di Assassin's Creed Shadows, che ha conquistato la vetta della top 10.

Il titolo di Ubisoft ha scavalcato quindi l'horror cooperativo R.E.P.O. e l'avventura cooperativa Split Fiction, che ora ritroviamo rispettivamente al secondo e terzo posto. Subito fuori dal podio c'è Steam Deck, mentre Monster Hunter Wilds è sceso dalla quarta alla quinta posizione.