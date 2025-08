Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri

La novità non è solo il filmato, ma anche la conferma del nome : sebbene un po' tutti dessimo per scontato che il videogioco si sarebbe chiamato così, "Darksiders 4" è solo ora ufficialmente confermato.

Nella serata del primo agosto 2025 è andato in onda il THQ Nordic Digital Showcase 2025 , durante il quale abbiamo avuto la possibilità di vedere svariati aggiornamenti legati ai videogiochi dell'editore in arrivo su console e PC. Tra i vari nomi uno dei più importanti è per certo quello di Darksiders 4 , il prossimo capitolo della serie di giochi d'azione dedicati ai Cavalieri dell'Apocalisse.

Il trailer e le piattaforme di Darksiders 4

Il breve teaser trailer che THQ Nordic ci ha permesso di vedere mostra che i Cavalieri sono tornati e questa volta sono tutti, capitanati da Guerra, il protagonista del primo gioco. Dopo svariati capitoli, potremo quindi vivere un'avventura nella quale tutta la "squadra" sarà radunata assieme.

Il filmato ci conferma anche che Darksiders 4 può essere messo nella lista dei desideri da questo momento. Per quanto riguarda invece le piattaforme sulle quali potremo giocare questa nuova avventura d'azione, viene indicato che sarà pubblicato su PC, su PlayStation 5 e su Xbox Series X.

Non pare - almeno per il momento - che ci siano conferme per una versione Nintendo Switch 2, ma visto che ancora non abbiamo una data di uscita non è impossibile che arrivi l'annuncio più avanti nel corso dello sviluppo.

Ricordiamo che potete (ri)giocare il primo capitolo con la versione Darksiders: Warmastered Edition.