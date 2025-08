Fatekeeper è un nuovo GDR in prima persona con brutali combattimenti, ecco il trailer

Il periodo di uscita dell' Accesso Anticipato su PC è fissato per la fine dell'anno: non ci sono dettagli per una versione console, al momento. Inoltre, è stato svelato che a sviluppare il gioco è un team di sole dieci persone.

Oggi, 1 agosto 2025, abbiamo avuto la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo gioco di THQ Nordic: si chiamata Fatekeeper ed è un GDR d'azione in prima persona con combattimenti brutali. Il video è stato presentato durante il THQ Nordic Digitale Showcase 2025 .

Il trailer di Fatekeeper

Il video di presentazione di Fatekeeper si apre con una creatura umanoide dalla pelle viola che ci racconta del mondo di gioco: pare che faccia parte di una specie che viveva sotto terra e che, quando è risalita, si è ritrovata impreparata al cielo, al sole e alla luna, e questo ha causato la nascita di nuove religioni. Questo però pare aver portato anche alla nascita di creature simil-zombie sotto il controllo di una qualche auto proclamata divinità.

Dopo molte morti, sono arrivi i "druidi" e il protagonista del gioco pare far parte di tale gruppo. Si passa poi al gameplay e vediamo subito che avremo modo di usare armi da taglio come una lunga spada, per fare a pezzi i nemici e vedere il sangue schizzare.

Avremo anche poteri magici come la telecinesi per poter lanciare oggetti contro i nemici o spingere i più leggeri nei baratri. L'ambientazione pare una città costruita nella roccia in mezzo alle montagne e l'impressione è che la esploreremo salendo sempre più in alto verso il cielo.

