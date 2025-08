Reanimal torna con un nuovo e inquietante trailer che annuncia il periodo di uscita

Anche in questo caso abbiamo a che fare con una sorta di strana fiaba oscura che ci porta ad esplorare un'isola veramente inquietante, popolata da creature terribili e animali che sembrano mutati in maniera decisamente malvagia.

Annunciato con un trailer alla Gamescom 2024 , Reanimal è il nuovo action adventure horror da parte degli autori di Little Nightmares e Little Nightmares II , con cui questo nuovo titolo sembra condividere più di qualche cosa, considerando atmosfera, stile grafico e struttura generale, pur mostrando anche diversi elementi nuovi.

Ritorno spettacolare anche per Reanimal , il nuovo horror di Tarsier Studios che si mostra in un nuovo e inquietante trailer al THQ Nordic Showcase, annunciando peraltro il periodo di uscita e confermando la versione Nintendo Switch 2, che si va ad affiancare a quelle già annunciate per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un'isola maledetta da cui fuggire

A metà tra animali e demoni, questi strani esseri inseguono i protagonisti all'interno di varie situazioni, mantenendo sempre alta la tensione durante il gameplay, in base a quello che possiamo vedere anche in questo nuovo trailer pubblicato questa sera.

Reanimal è un gioco horror cooperativo, dunque le meccaniche del gameplay sono basate in gran parte sulla collaborazione tra i due personaggi principali, il fratello e la sorella protagonisti della storia, alle prese con il salvataggio di altri amici all'interno di un'oscura isola.

Così come in Little Nightmares, anche in questo caso abbiamo a che fare con enigmi ambientali e fasi in stile platform, in un particolare misto che ricorda anche altri classici come Limbo e Inside.

Reanimal sarà giocabile sia in single player che in multiplayer cooperativo, sia online che offline con schermo condiviso. In attesa di una data precisa, il nuovo video annuncia il periodo di uscita, previsto per il primo trimestre del 2026.