Reanimal annunciato con un trailer, è il nuovo gioco degli autori di Little Nightmares

Il tono sembra essere più oscuro e terrificante in questo caso, ma molti elementi sono comuni alla particolare saga grottesca che ha reso celebre il team in questione. In questo caso, abbiamo a che fare con una strana fiaba oscura che ci porta ad esplorare un'isola veramente inquietante, popolata da creature terribili.

THQ Nordic e Tarsierà Studios hanno annunciato Reanimal con un trailer e le prime immagini , un nuovo gioco da parte degli autori della serie Little Nightmares , le cui influenze sono davvero evidenti anche in questa nuova produzione, che si presenta come un action adventure horror molto vicino alla serie in questione.

Un horror cooperativo o in singolo

Reanimal è un gioco horror cooperativo, dunque le meccaniche del gameplay sono basate sulla collaborazione tra i personaggi e in particolare tra il fratello e la sorella che sembrano essere i protagonisti della storia, alle prese con il salvataggio di altri amici all'interno dell'oscura isola.

Così come Little Nightmares, anche in questo caso abbiamo a che fare con enigmi ambientali e fasi in stile platform, in un particolare misto che ricorda altri classici come Limbo e Inside.

Reanimal sarà giocabile sia in single player che in multiplayer cooperativo, sia online che offline con schermo condiviso. Le prime immagini e il trailer di presentazione dipingono un mondo davvero molto interessante e inquietante, ma con toni anche malinconici e affascinanti, in attesa di conoscerlo meglio.