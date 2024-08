Reanimal è l'opera con cui Tarsier vuole ribadire la sua maestria nel genere che ha contribuito a canonizzare

Impossibile non vedere le somiglianze tra i due giochi e non pensare che potrebbero finire per cannibalizzarsi a vicenda, soprattutto in caso di pubblicazione ravvicinata. Chi vincerà? Il brand affermato, pur in mano a un diverso studio di sviluppo, o gli autori che hanno creato quella serie, pur con una nuova proprietà intellettuale?

La somiglianza tra Reanimal e i Little Nightmares ci era apparsa evidente già durante l'evento stampa di presentazione di qualche giorno fa , su cui è basata questa anteprima. Anzi, a dirla tutta, quando abbiamo visto scorrere le prime immagini del gioco sullo schermo abbiamo pensato di trovarci di fronte a un potenziale Little Nightmares III, tante erano le somiglianze con i titoli precedenti di Tarsier Studios. Questa impressione si è rafforzata ancora di più durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024, dove Reanimal è stato annunciato al pubblico con un trailer e dove, a stretto giro, è stato mostrato anche il primo trailer di gameplay di Little Nightmares III, sviluppato da Supermassive Games (quelli di Until Dawn e di The Quarry).

L'elefante nella stanza

Come avrete capito, Reanimal è un'avventura horror in terza persona, giocabile da soli o in modalità cooperativa. I personaggi sullo schermo saranno sempre due, ma in caso manchi il secondo giocatore umano a occuparsi del personaggio libero ci penserà l'intelligenza artificiale. Racconta di due orfani, fratello e sorella, che partono per un viaggio alla ricerca dei loro amici scomparsi, ritrovandosi su di un'isola infernale piena di animali mutanti (da qui il titolo). Il fondatore di Tarsier Andreas Johansson e il Senior Narrative Director Dave Mervik, ci hanno parlato di un viaggio di redenzione, concetto ribadito anche dal materiale distribuito, ma non ci è stato spiegato da che cosa i due dovranno redimersi. Lo scopriremo giocando, chiaramente.

Fortunatamente Johansson e Mervik hanno subito parlato dell'elefante nella stanza, ossia della somiglianza di Reanimal con i Little Nightmares. Senza troppi misteri, si tratta di un gioco in continuità strutturale ed espressiva con i loro titoli precedenti. Del resto le competenze dello studio nel genere sono acclarate, quindi perché mettersi a fare altro rischiando di fallire da tutti i punti di vista? Insomma, certe somiglianze non sono casuali e, anzi, sono volute. Tarsier vuole che i giocatori riconoscano il suo stile nella nuova proprietà intellettuale, sia a livello di direzione generale, sia a livello artistico. Quindi possiamo aspettarci un'avventura in cui la storia sarà soprattutto mostrata e non raccontata, con il giocatore che avrà una certa libertà nell'interpretare ciò che accadrà sullo schermo.