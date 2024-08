Il trailer di Bonaparte - A Mechanized Revolution, uno strategico a turni che mescola storia e steampunk

I dettagli e il trailer di Bonaparte - A Mechanized Revolution

L'anno è il 1789 e siamo a Parigi. Vestiremo i panni di una versione alternativa di Napoleone, Céline o César Bonaparte. Dovremo riscrivere la storia francese, scegliendo se difendere il re, riformare la monarchia oppure stare dalla parte dei rivoluzionari.

Potremo reclutare soldati, costruire colossi meccanici e affrontare gli avversari in scontri a turni. Non ci sono solo le battaglie, però, perché dovremo anche creare alleanze e rovesciare celebri personaggi storici e intere fazioni. Dovremo quindi gestire il lato politico, con una serie di scelte strategiche e ideologiche che rimodelleranno l'intera Francia.

"Napoleone Bonaparte è una delle figure più influenti della storia, la cui complessa e controversa eredità lo rende un soggetto ideale per un gioco di strategia e un tema emozionante e relativamente inesplorato nel mondo dei videogiochi", ha affermato Jongwoo Kim, direttore creativo.

"In Bonaparte: A Mechanized Revolution, il giocatore assume il posto di Napoleone in una linea temporale alternativa come un immaginario Céline o César Bonaparte, cambiando il corso della Rivoluzione francese come un giovane generale talentuoso e carismatico. Poiché il giocatore è libero di scegliere una versione alternativa di Bonaparte e gli ideali per cui combatte, il nostro gioco non è strettamente una simulazione storica, ma un'avventura rivisitata in cui la storia incontra una narrazione innovativa. Sviluppato in Nord America da un talentuoso team canadese con sede in Quebec, questo gioco promette un'esperienza fresca e coinvolgente".