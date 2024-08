Eternal Strands e i suoi boss colossali si mostrano in un nuovo trailer, con periodo di uscita

In corrispondenza della Gamescom 2024, il team Yellow Brick Games ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Eternal Strands, il suo particolare action in terza persona che si caratterizza per la presenza di alcuni nemici veramente colossali, annunciando peraltro un periodo di uscita del gioco.

L'action che ricorda sotto diversi aspetti il celebre Shadow of the Colossus dovrebbe uscire all'inizio del 2025, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, mentre ulteriori informazioni sul gioco possono essere tratte guardando il video gameplay che mostra alcune sezioni e anche lo scontro con uno dei suddetti boss giganteschi.

Nel trailer vediamo il protagonista, Brynn, alle prese con alcuni nemici minori e poi con una sorta di gigante in armatura, che può essere affrontato in varie maniere compresa la possibilità di scalarlo letteralmente, per colpirlo nei punti deboli.