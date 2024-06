Eternal Strands è pieno di nemici colossali, come visibile nel nuovo trailer

In occasione del Future Games Show 2024 è stato mostrato un nuovo trailer dell'action Eternal Strands, titolo in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5 senza ancora una data d'uscita ufficiale. Il trailer mostra alcune delle caratteristiche principali del gioco, dal mondo prettamente fantasy, alla presenza di creature gigantesche contro cui combattere, fino a tutte le funzioni legate alla creazione dell'equipaggiamento. C'è anche un drago, per la gioia di tutti (a chi non stanno simpatici i draghi?)

Eternal Strands è il titolo di debutto di Yellow Brick Games, un nuovo studio indipendente fondato da alcuni veterani dell'industria.