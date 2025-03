I giocatori di Eternal Strands dicono che il movimento funziona in modo strano, il team si difende

Eternal Strands è un caotico gioco di ruolo d'azione basato sulla fisica e il team lo vuole aggiornare regolarmente, ascoltando i fan ma senza per questo cedere completamente alle loro richieste, con l'obiettivo di essere fedeli al proprio stile. Tutte le modifiche, che trovate di seguito, saranno applicate a marzo.

Prima di tutto, il combattimento è stato modificato per essere più reattivo. Le reazioni dei nemici sono state migliorate per aggiungere più dinamismo, mentre alcune abilità ora causano reazioni ancora più grandi che "interrompono gli attacchi nemici". Anche i VFX per i colpi dei giocatori sono stati "modificati per renderli più evidenti".

Yellow Brick ha anche "rimosso la penalità per le morti da caduta" per evitare che i giocatori vengano puniti da cadute mortali che sono "completamente fuori dal [loro] controllo". Yellow Brick è un po' sulla difensiva su questo punto. "Quando si aggiunge un sistema di spostamento magico a un gioco basato sulla fisica e ambientato in un mondo ad alta verticalità con nemici giganti, si crea un sacco di caos", scrive lo studio, aggiungendo che "questo è ciò che vogliamo sia".

Inoltre, il team ha difeso il sistema di movimento.