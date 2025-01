Eternal Strands ha una demo disponibile e si mostra con il trailer di lancio

A una settimana ancora di distanza dalla sua uscita, fissata per il 28 gennaio, Eternal Strands si mostra con il trailer di lancio ufficiale e può essere anche provato attraverso la demo messa a disposizione da Yellow Brick Games.

Per consentire di farsi un'idea precisa del gioco, il team ha messo a disposizione una demo per la versione PC, che consente di provare la "Parte 1" di Eternal Strands e iniziare a impratichirsi con le sue meccaniche. Nel caso vogliate poi proseguire acquistando il gioco completo, i salvataggi della demo potranno essere trasferiti in quest'ultimo.

All'interno della demo si trovano due aree esplorabili dell'Enclave, il mondo di gioco, con la possibilità di visitare la propria base e affrontare tre Epici, ovvero i boss presenti, con le tre armi di base che si possono iniziare a usare, oltre ai rudimenti del sistema di magie.