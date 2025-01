Il prezzo di Nintendo Switch 2 è al centro di rumor contrastanti

Il prezzo di Nintendo Switch 2 è ancora avvolto dal mistero e probabilmente dovremo attendere il Direct del prossimo 2 aprile per scoprirlo, ma nel frattempo la cifra che l'azienda giapponese chiederà per la sua nuova console è finita al centro di rumor contrastanti.

Da un lato infatti c'è il listino della catena americana Best Buy, che ha fissato a 350 dollari la somma necessaria per acquistare Nintendo Switch 2: la stessa dell'attuale modello OLED, che peraltro ai tempi è approdato in Italia con un sorprendente cambio 1:1 a 349,99€.

Dall'altro lato ci sono invece siti come l'olandese Coolblue, che ha riportato un prezzo sostanzialmente superiore per la nuova piattaforma Nintendo, pari in questo caso a 499€: non è dato sapere se in confezione singola o in un eventuale bundle con il prossimo Mario Kart.