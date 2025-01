Nintendo Switch 2 non venderà più di Switch 1, per gli analisti

Le previsioni degli analisti su Nintendo Switch 2

In una dichiarazione, van Dreunen sottolinea che, con Switch 2, Nintendo vuole di nuovo evitare di focalizzarsi sulle specifiche tecniche per concentrarsi invece sui giochi esclusivi prodotti internamente. Inoltre, sottolinea che il nuovo design della console contribuirà probabilmente ad attirare un pubblico più ampio.

van Dreunen continua prevedendo che Nintendo Switch 2 venderà probabilmente tra i 15 e i 18 milioni di unità nel primo anno. Tuttavia, sottolinea anche che il prezzo potenzialmente più alto della nuova console e la possibilità che nuove tariffe incidano sui prezzi negli Stati Uniti potrebbero avere un effetto negativo sulle vendite della console.

Piscatella afferma che Nintendo Switch 2, essendo una console più grande e più potente del suo predecessore, riuscirà ad attirare più pubblico, ma raggiungere un nuovo tipo di pubblico per Nintendo potrebbe comunque rivelarsi una sfida. Piscatella sottolinea che il Nintendo Switch originale ha avuto un enorme successo grazie soprattutto ad alcune circostanze particolari nel periodo di lancio e all'unicità dell'hardware stesso: una piattaforma simile però non dà la certezza di risultati positivi, a suo dire.

Rhys Elliot di MIDiA afferma che il potenziale arrivo di un maggior numero di giochi su Nintendo Switch 2, con un forte supporto da parte di sviluppatori di terze parti, potrebbe contribuire a stimolare le vendite. In particolar modo, può essere un'ottima piattaforma per continuare a vendere giochi della generazione PS4/Xbox One, secondo l'analista. Aggiunge anche: "A questo proposito, Xbox e PlayStation stanno iniziando a pubblicare più giochi su Switch. Mi aspetto che questo fenomeno si intensifichi su Switch 2, dato che queste aziende continuano le loro strategie multipiattaforma. Posso già giocare ad Halo sul mio Steam Deck. Mi aspetto che un giorno potrò giocarci anche sul mio Switch 2".

In breve, le previsioni degli analisti si possono riassumere in: Nintendo Switch 2 sarà senza dubbio molto popolare ma potrebbe non fare bene tanto quanto l'attuale modello. Ricordiamo infine che Nintendo Switch 2 non è al 100% retrocompatibile con i vecchi giochi: vediamo i dettagli noti.