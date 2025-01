Aperte le registrazioni al Nintendo Switch 2 Experience di Milano, ecco come partecipare

Ovviamente si tratta di un'occasione ghiotta per provare Nintendo Switch 2 in anteprima e farsi un'idea delle caratteristiche della nuova console, che per chi non lo sapesse è stata finalmente annunciata ieri con un primo trailer ufficiale .

Se siete interessati, potrete iscrivervi tramite la pagina ufficiale dell'evento a questo indirizzo e tentare la fortuna: i biglietti per partecipare verranno resi disponibili tramite un'estrazione a sorte gratuita . Le registrazioni per l'evento di Milano sono aperte da ora fino alle 23:59 del 26 gennaio. L'evento si svolgerà al The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi dal 25 al 27 aprile.

Come prendere parte all'evento

Per partecipare, raggiungete la pagina che abbiamo linkato poco più sopra e cliccate sul pulsante "Registrati", dopodiché scegliete per quale giorno e fascia oraria partecipare al sorteggio. Per registrarsi all''estrazione è necessario che il richiedente abbia almeno 18 anni e sia in possesso di un account Nintendo o crearne uno sul momento gratuitamente a questo indirizzo.

Una delle prime immagini ufficiali di Nintendo Switch 2 e del nuovo Mario Kart

È possibile richiedere di ricevere un biglietto individuale o un biglietto di gruppo, per un massimo di sei persone. Il gruppo può comprendere persone dai 7 ai 17 anni, a patto che ognuno di essi sia in possesso di un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia (qui maggiori dettagli al riguardo).

Al termine dell'estrazione, di cui al momento non è stata indicata ancora una data, verrà inviata un'e-mail all'indirizzo associato all'account Nintendo (biglietto individuale) o a quello associato alla persona che si è iscritta per un gruppo famiglia di account Nintendo (biglietti di gruppo). Per questo motivo vi suggeriamo di controllare regolarmente la vostra casella di posta e in particolare quella dello spam. L'indirizzo usato da Nintendo per annunciare i vincitori è no-reply@noa.nintendo.com.