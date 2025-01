Dynasty Warriors: Origins è disponibile da oggi su PS5, Xbox e PC, vediamo il trailer di lancio

Dynasy Warrios: Origins è il nuovo capitolo della longeva serie action pilastro del sottogenere dei musou, che vede i giocatori affrontare eserciti composti da centiania di nemici in vasti campi di battaglia. In particolare, nel gioco vivremo una nuova interpretazione della storia dei Tre Regni della Cina, dalla "Rivolta dei Turbanti Gialli" fino al culmine della "Battaglia di Chibi" dal punto di vista di un eroe senza nome, con la possibilità di plasmare la storia in base alle nostre decisioni.

Pronti a fare stragi in combattimenti contro migliaia di avversari?

Come da tradizione della serie ci troveremo in situazioni di combattimenti 1 contro 1.000, dove sarà necessario padroneggiare e alternare attacchi rapidi e quelli potenti per spezzare la guardia dei nemici più coriacei. Gli attacchi ripetuti andranno a caricare il "coraggio" protagonista, consentodogli di scatenare dei colpi micidiali chiamati "tecniche", che variano in base all'arma impugnata aumentando così la varietà e il vetaglio di opzioni strategiche. A ciò si aggiunge la meccanica della "Difesa" che permette di creare un'opportunità di contrattacco parando con il giusto tempismo l'offensiva nemica.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins, dove abbiamo tessuto le lodi a Koei Tecmo per essere riuscita finalmente a portare dei miglioramenti e cambiamenti significativi a questa longeva serie.