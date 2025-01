Il cosplay di Mai Shiranui da The King of Fighters di Oichi festeggia il crossover con Naraka: Bladepoint

The King of Fighters è una delle serie picchiaduro più famose e longeve di sempre e di recente è stata protagonista di un interessante crossover con il battle royale Naraka: Bladepoint, con una serie di costumi e oggetti estetici a tema. Per festeggiare l'evento Oichi ci propone un cosplay di Mai Shiranui davvero eccezionale.

Introdotta in Fatal Fury 2 del 1992, Mai Shiranui è diventata ormai una presenza fissa delle serie The King of Fighters e Fatal Fury di SNK e uno dei personaggi più iconici dei picchiaduro, tanto da approdare anche in altri esponenti del genere, come Dead or Alive e Street Fighter. Una kunoichi giapponese con il suo stile di combattimento che include l'utilizzo di un ventaglio infuocato.