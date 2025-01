Il cosplay di Yor Forger da Akari Akase mostra la protagonista di Spy x Family pronta a colpire

Spy x Family si conferma ancora uno dei manga/anime del momento e il successo come soggetto scelto dalle cosplayer ne è un segno evidente, come era facile accadesse vista la presenza di una protagonista femminile di grande fascino e carisma, come dimostra questo cosplay di Yor Forger da parte di Akari Akase .

La Yor Forger di Akari Akase

Come succede nella maggior parte dei casi, anche in questo cosplay da parte di Akari Akase la Yor Forger messa in scena si mostra nella sua tipica tenuta da "missione", con elegante abito nero e armi da "Principessa delle Spine", come viene soprannominata dalla sua organizzazione segreta.



Oltre all'accurata ricostruzione dell'abito, si distingue anche un'ottima riproduzione dell'acconciatura del personaggio e gli accessori veramente simile agli originali.

