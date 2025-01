Un video gameplay di Monster Hunter Wilds svela un mostro proveniente dai precedenti giochi

Ci avviciniamo sempre di più alla data di uscita di Monster Hunter Wilds e di conseguenza stanno arrivando maggiori informazioni sull'attesissimo nuovo capitolo della serie Capcom. A questo proposito, il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video gameplay con 13 minuti di gameplay inediti che svelano un nuovo mostro e al tempo stesso una vecchia conoscenza dei fan della serie: il Gravios.

Il Gravios è la forma adulta del Basarios, mostro apparso anche in Monster Hunter Rise e che come confermato dagli sviluppatori non ritornerà in Wilds. Si tratta di un wywern volante di grossa stazza ricoperto da una corazza dura formata da minerali che lo rende resistente agli attacchi fisici. Il suo habitat naturale in Wilds sarà il Bacino Petrolifero.