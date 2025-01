Capcom ha annunciato una seconda beta aperta per Monster Hunter Wilds: data di uscita e dettagli

Con un nuovo video di presentazione, Capcom ha annunciato in via ufficiale una seconda beta pubblica di Monster Hunter Wilds, con data di uscita e dettagli su questa nuova versione di prova che arriverà a breve, decisamente vicina all'uscita definitiva del gioco, a questo punto.

Il video, riportato qui sotto, ha per protagonista il producer Ryozo Tsujimoto, che ci presenta questo nuovo beta test aperto a cui lui stesso sembra prendere parte in questo filmato, mostrando date di lancio e alcune novità di questa versione.

A dire il vero quest'ultime non sembrano essere molte: come riferito da Capcom, la seconda beta aperta non porterà novità sul fronte di modifiche a prestazioni, armi, Hitstop e miglioramenti alla qualità della vita ma ci saranno comunque degli elementi inediti.