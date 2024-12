Il team di Monster Hunter Wilds svela risoluzione e frame rate di ogni versione console del gioco

In un nuovo video di aggiornamento della comunità prima del lancio, Capcom ha mostrato delle diapositive su cosa aspettarsi in termini di prestazioni da Monster Hunter Wilds su console. PS5 e Xbox Series X condividono le stesse risoluzioni di output ma diverse risoluzioni di rendering.

Risoluzione e frame rate di tutte le versioni console di Monster Hunter Wilds

Xbox Series S:

Risoluzione di uscita: 1920 x 1080

Risoluzione di rendering: 1920 x 1080

Prestazioni target: 30 fps

Xbox Series X (framerate):

Risoluzione di uscita: 3840 x 2160

Risoluzione di rendering: 1920 x 1080

Prestazioni target: 60 fps

Xbox Series X (grafica):

Risoluzione di uscita: 3840 x 2160

Risoluzione di rendering: 3072 x 1728

Prestazioni target: 30fps

PlayStation 5 (framerate):

Risoluzione di uscita: 3840 x 2160

Risoluzione di rendering: 1920 x 1080

Prestazioni target: 60 fps

PlayStation 5 (grafica):

Risoluzione di uscita: 3840 x 2160

Risoluzione di rendering: 3072 x 1728

Prestazioni target: 30fps

Ovviamente questi sono gli obiettivi, non è detto che il gioco mantenga i 30 / 60 FPS (a seconda della modalità) in modo perfetto. Inoltre, su PS5 e Xbox Series X, in ogni modalità la risoluzione di uscita sarà sempre 2160, ma nel caso della versione framerate ci sarà chiaramente maggior uso dell'upscaling. In un gioco come Monster Hunter Wilds, però, dovrebbe essere più conveniente puntare a un maggiore frame rate.

Ricordiamo infine che il team di Monster Hunter Wilds ha ascoltato i fan sulla strana sensazione dei combattimenti nella beta, causata dagli hitstop.