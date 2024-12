Ubisoft ha pubblicato di nascosto un nuovo gioco che include anche Rayman, ma non sarete felici

Quando un videogioco viene pubblicato, soprattutto da una grande compagnia come Ubisoft , di norma ci si aspetta che venga messo in circolazione dopo una lunga campagna marketing, oppure almeno con un annuncio a sorpresa in un momento speciale. Non sempre accade e questo è il caso per il nuovo gioco della compagnia francese, distribuito in silenzio su PC.

Che tipo di gioco è stato pubblicato da Ubisot

Precisamente, il gioco in questione è Captain Laserhawk: The G.A.M.E., il quale include al proprio interno personaggi Ubisoft come Rayman. Se non sapete di cosa si tratta, sappiate che è un videogioco basato sulla serie animata Netflix Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, la quale è lontanamente basata su Far Cry Blood Dragon, il quale a propria volta è un contenuto indipendente basato su Far Cry 3.

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. è uno sparatutto multigiocatore con visuale dall'alto per PC e include vari personaggi presenti nella serie animata, che sfrutta varie IP di Ubisoft per creare un microcosmo di storie sopra le righe e adatte a un pubblico adulto.

Come dicevamo, però, è un gioco NFT e dovete obbligatoriamente acquistarne uno per poter effettivamente giocare. Se la cosa vi interessa, potete trovare il sito dedicato qui.

