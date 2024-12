I migliori anime del 2024 e cosa giocare se vi sono piaciuti

Vogliamo quindi proporvi ora che l'anno sta terminando una lista (in ordine casuale, non è una Top 10) di anime di qualità pubblicati negli ultimi 12 mesi , suggerendo anche cosa potreste giocare se li avete apprezzati o se semplicemente vi intrigano certe tematiche o elementi iconici di quelle produzioni.

Non è quindi strano, dal nostro punto di vista, che alle volte qualcuno veda una serie anime di qualità e si dica: vorrei giocare un videogioco in qualche modo simile . La maggior parte delle volte trovare un prodotto che richiami le stesse sensazioni è praticamente impossibile (anche perché parliamo di due media ben diversi), ma vi è sempre qualcosa di non troppo lontano al quale possiamo fare affidamento. E il passato è ricco di anime di successo divenuti videogiochi altrettanto amati: vero Goku e Naruto?

Cosa giocare se vi è piaciuto : Ovviamente Nier Automata , ma non dovreste ignorare anche Nier Replicant per scoprire alcuni elementi di connessione tra le varie opere.

Uno dei grandi punti di forza di Nier Automata Ver 1.1a è il fatto che riesce a inserirsi perfettamente all'interno del canone del videogioco (e dei romanzi, dei manga e di una opera teatrale), ampliando la storia che abbiamo già vissuto. Per coloro che invece hanno iniziato dall'anime, è un ottimo modo per scoprire questo mondo e spostarsi poi sul videogioco.

Spesso sono gli anime (e i manga) a essere usati come base per la creazione di un videogioco, ma altre volte è il contrario, come accaduto con la serie di Nier Automata. In modo simile al videogioco, l'anime ci porta in una Terra del futuro nel quale il Concilio dell'Umanità che vive sulla Luna invia degli androidi soldati a combattere contro delle entità meccaniche aliene. I protagonisti sono ancora 2B e 9S.

Dungeon Food

Chi l'ha detto che le serie fantasy devono tutte essere fondate su epici scontri da cui dipende il destino dell'intero mondo? Alle volte basta semplicemente vivere un'avventura tutti assieme e mangiare del buon cibo.

I protagonisti di Dungeon Food attorno a un tavolo

L'idea alla base di Dungeon Food è proprio questa. In una serie di brevi episodi, un gruppo di personaggi volutamente stereotipato e ispirato ai classici come DnD deve esplorare, sconfiggere mostri, superare trappole e capire come cucinare nel modo migliore le risorse disponibili attorno a loro, visto che non ha soldi per andare a mangiarsi un pasto normale. La serie è allegra e perfetta per chi ama il tema culinario.

Cosa giocare se vi è piaciuto: Bugsnax è un gioco leggero e rilassante nel quale catturare creature a forma di cibo per farsi uno spuntino. Potreste anche dare un'occhiata a Venba, una breve storia interattiva che racconta la vita di una famiglia indiana in Canada tramite le ricette tramandate di generazione in generazione.