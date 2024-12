Geralt sarà presente in The Witcher 4? CD Projekt RED commenta la voce che abbiamo sentito a fine trailer

Una delle tante sorprese dei The Game Awards 2024 è stata The Witcher 4 . Sapevamo che il gioco era in sviluppo da tempo e non vedevamo l'ora di vedere qualcosa a riguardo, ma non era scontato che il team fosse già pronto. Se il trailer non è stata una sorpresa per voi, forse lo è stata la voce alla fine del filmato.

Le parole di CD Projekt RED su Geralt

CD Projekt RED ha confermato che Geralt è effettivamente presente in The Witcher 4, e che la voce è quella del doppiatore Doug Cockle. "Geralt apparirà nel gioco, ma non vogliamo spoilerare con precisione il suo ruolo. Per ora dovrete aspettare per saperne di più".

Come è possibile che Geralt appaia in The Witcher 4 dopo che The Witcher 3 ha lasciato il personaggio in un semi-pensionamento nella sua vigna a Toussaint? I designer del franchise e del lore di CD Projekt, Cian Maher e Marcin Batylda, hanno spiegato come la linea temporale della saga permetta il tutto.

"Voglio dire che Geralt sarà probabilmente in giro per molto tempo, al punto che in La Stagione delle Tempeste, il romanzo prequel che si svolge in realtà prima che Geralt partecipi al banchetto di cui abbiamo parlato prima, c'è un epilogo", ha spiegato Maher.

"Si svolge in un luogo chiamato Foresta della Gazza nel 1373, 101 anni dopo The Witcher 3. E in quell'epilogo c'è un certo strigo dai capelli bianchi che dà la caccia a un mostro e che rimane senza nome, ma che si comporta in un certo modo [...]. Con questo voglio dire che penso che possiamo aspettarci che Geralt sia in giro per molto tempo. In che misura lo sarà, lo vedremo, ma non credo che andrà da nessuna parte".

