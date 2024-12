Su Steam sono iniziati i saldi della saga di Assassin's Creed

Ubisoft ha lanciato su Steam i saldi del franchise di Assassin's Creed, che vedono la maggior parte dei giochi della serie e relativi DLC a prezzi ridotto, dal più recente Mirage fino a al primissimo capitolo.

Partendo dall'avventura con protagonista Basim, Assassin's Creed Mirage al momento è scontato del 60% a 19,99 euro, anziché 49,99 euro. Valhalla invece è sceso a 14,99 euro per l'edizione standard e sono in promozione anche i vari bundle con i DLC post lancio, con la Complete Edition con tutte le espansioni in offerta a 34,99 euro.