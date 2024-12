GOG ha lanciato i suoi saldi invernali regalando un gioco bellissimo e annunciando regali tutti i giorni

GOG ha lanciato i suoi saldi invernali, che iniziano oggi e andranno avanti fino al 2 gennaio 2025. Per festeggiare ha anche decido di regalare uno splendido gioco: The Whispered World: Special Edition. Non è molto recente, ma è un'avventura punta e clicca classica davvero deliziosa, con grafica stile cartoon e una storia molto più profonda di quanto possa sembrare a un primo sguardo.

I giochi in offerta per i saldi sono migliaia, alcuni con offerte davvero succose, considerando che gli conti arrivano anche al 95% dei prezzi base. Ad esempio potete prendere XCOM 2 per 2,49 euro, invece di 49,99 euro (-95%), il primo Everspace per 0,99 euro, invece di 19,99 euro (-95%) o Arkanoid: Eternal Battle a 0,89 euro invece di 9,99 euro (-91%).

Come dicevamo, il negozio di CD Projekt ha promesso anche regali giornalieri, per tutta la durata dei saldi. Quindi vi conviene tornare tutti i giorni per vedere cosa è stato sbloccato di nuovo.