Gli autori di Sifu saranno presenti ai The Game Awards 2024 e promettono sorprese

Approdato su PC e PlayStation nel 2022, per poi arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch, l'action a base di arti marziali realizzato dallo studio francese possiede senza dubbio un grande potenziale in ottica futura, dunque la possibilità di un sequel appare quasi scontata.

"Ci vediamo ai The Game Awards: aspettatevi di restare sorpresi!", si legge nel messaggio pubblicato dal team di sviluppo, che non ha aggiunto ulteriori dettagli, lasciando ai propri follower il compito di fantasticare sull' eventuale annuncio di Sifu 2 .

Un noto giornalista ha detto che ci saranno due grandi annunci ai The Game Awards 2024: un motivo in più per seguire l'evento e, in particolare, la maratona di Multiplayer.it, che è partita già da alcune ore e vi terrà compagnia fino all'alba di domani.

Oltre all'eventuale nuovo progetto di Sloclap, infatti, sembra proprio che assisteremo a diversi annunci di grande spessore nel corso dello show condotto da Geoff Keighley, che comincerà alle 1.30 ora italiana e, ci auguriamo, chiuderà il 2024 nel migliore dei modi.