Ci saranno due grandi annunci ai The Game Awards 2024, dice un noto giornalista

Ospite dell'ultima puntata del podcast di Kinda Funny, il giornalista Jason Schreier, collaboratore fisso di Bloomberg, ha rivelato che ci saranno due grandi annunci ai The Game Awards 2024.

Stando alle sue parole, si tratterà di annunci talmente importanti e sorprendenti da far esclamare "cavolo!" agli appassionati di videogiochi. Di cosa potrebbe mai trattarsi? Difficile dirlo, e chiaramente Schreier non ha potuto scendere in dettagli.

"Cosa posso dire senza mettermi nei guai?", ha detto il giornalista. "So di un paio di annunci che verranno fatti durante l'evento e possono essere classificati come 'grandi annunci'. Detto questo, solitamente cose del genere riguardano giochi che non usciranno prima di qualche anno."

"Dunque c'è una buona probabilità che vedrete uno o due teaser trailer per dei titoli che arriveranno tipo nel 2026 o anche più tardi", ha continuato Schreier, facendo l'esempio degli annunci di Star Wars Eclipse e Wonder Woman, presentati appunto durante i The Game Awards e non ancora usciti.

"Ci saranno almeno due cose che vi faranno esclamare 'oh, cavolo, non posso crederci!', ha concluso il collaboratore di Bloomberg.