Suicide Squad: Kill the Justice League presenta Deathstroke con un trailer

Suicide Squad: Kill the Justice League ha presentato Deathstroke con un trailer in stile fumetto, sulla falsariga dei personaggi introdotti nelle precedenti stagioni del titolo sviluppato da Rocksteady Studios.

Sbloccabile a partire da oggi, 10 dicembre, in concomitanza con l'inizio dell'Episodio 1 della Stagione 4, Deathstroke è un sicario micidiale che negli anni ha svolto il ruolo di nemesi nei fumetti di Batman e dei Teen Titans.

Il trailer mostra Slade Wilson assistere in prigione agli eventi che hanno portato Batman a svelare la propria identità, ai tempi di Arkham Knight, e poi entrare a far parte della Justice League: un affronto per Deathstroke, che a quel punto è stato arruolato da Amanda Waller.

La missione? Eliminare Brainiac e le sue varianti, ma per portare a termine un'impresa del genere il buon vecchio Slade dovrà per forza di cose collaborare con gli altri componenti della Task Force X.