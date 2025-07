Prezzi, edizioni e data di uscita di Battlefield 6 emergono da una voce di corridoio

Quanto costerà Battlefield 6 al lancio? Probabilmente 80 euro su console e 70 euro su PC, almeno stando a quanto riportato dall'informatore billbill-kun, solitamente molto preciso nelle informazioni che condivide.

Quindi non raggiungerà i 90 euro su console, come paventato in passato, ma rimarrà ancorato al prezzo standard attuale, nonostante si possa presumibilmente parlare di una produzione molto grossa.

billbill-kun ha anche riportato la possibile data d'uscita: 10 ottobre 2025, per PC, PS5 e Xbox Series X. Naturalmente è giusto precisare che non c'è niente di confermato in via ufficiale, ma è anche doveroso ribadire che l'affidabilità di billbill-kun è nota.