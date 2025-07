Sono passati 40 anni esatti dalla presentazione dell'Amiga al grande pubblico

Il 23 luglio 1985 il pubblico, accorso all'evento di presentazione organizzato da Commodore al Lincoln Center di New York, ebbe modo di vedere finalmente in azione un Amiga 1000, il primo modello commercializzato dello storico computer. Lo sviluppo era iniziato nel 1982, con il progetto che era stato modificato più volte: da console extra lusso a computer per tutti a macchina da ufficio pensata per un uso professionale, vivendo lunghi travagli (che vi racconteremo in uno speciale in uscita domani).

Intanto ne approfittiamo per fare gli auguri a questo storico computer per i 40 anni esatti trascorsi da allora, ricordando il momento in cui divenne di dominio pubblico, coronando il lavoro di Jay Miner e della sua squadra.