PlayStation ha annunciato il catalogo di giochi che presenterà al ChinaJoy 2025

Come abbiamo visto, Sony PlayStation sarà presente in forze al ChinaJoy 2025, la maggiore fiera videoludica cinese e una delle più grandi in assoluto, a questo punto, e oggi sono stati annunciati i giochi che saranno presentati dalla compagnia durante l'evento in questione.

Ricordiamo che il ChinaJoy è una fiera videoludica sul modello del vecchio E3, ovvero organizzata in maniera tradizionale e in presenza, che sta assumendo grande importanza con la crescita esponenziale del mercato cinese, anche in termini di produzioni destinate a raggiungere i mercati esteri. Non stupisce più di tanto dunque che Sony abbia intenzione di saltare la Gamescom ma di essere presente invece al ChinaJoy quest'anno.

Sebbene resti un evento dedicato soprattutto al mercato locale, molti giochi che vengono mostrati durante la fiera sono comunque destinati ad arrivare anche altrove, dunque è particolarmente interessante vedere le novità che verranno presentate in tale occasione.