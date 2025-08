The C64 Mini torna in vendita in versione nera e 25 nuovi giochi, ecco la data di uscita

Retro Games Ltd ha annunciato il ritorno in vendita di The C64 Mini, la riproduzione del celebre Commodore 64, in una nuova versione completamente nera, e con 25 nuovi giochi preinstallati all'interno della nuova campagna "Back in Black", con data di uscita annunciata.

L'iniziativa in questione è dedicata alla "vibrante scena underground del C64, che è fiorita negli anni 80", comunica la compagnia responsabile della produzione del dispositivo, che intende dunque festeggiare l'ambiente di sviluppo storico dell'home computer Commodore con una riedizione particolare della sua versione Mini.

Considerando il successo riscosso già dalla versione standard, immaginiamo che anche questa edizione nera possa incontrare un notevole successo, dunque vi conviene tenerla d'occhio per questo autunno.