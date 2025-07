Taito ha annunciato altri 10 giochi per il mini-cabinato Egret 2 Mini, vediamo i titoli e la data di uscita

Non si ferma il supporto per l'Egret 2 Mini, il mini-cabinato in stile Coin-op arcade di Taito che riceverà quest'anno altri 10 giochi, come annunciato da Taito con data di uscita e titoli di questa nuova mandata di software classici da utilizzare.

Attraverso un recente livestream ufficiale, Taito ha confermato che quest'anno è in arrivo il pacchetto di giochi denominato Arcade Collection Part 1, che espande ulteriormente il catalogo di titoli per l'Egret 2 Mini e dimostra come la macchina abbia una vita piuttosto lunga grazie al supporto della compagnia.

Tutti i giochi in questione dovrebbero essere messi a disposizione il 18 dicembre 2025 almeno per quanto riguarda il Giappone, e si aggiungono al catalogo di titoli già messi a disposizione per il piccolo cabinato domestico.