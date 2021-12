Egret II mini di Taito arriva in Europa grazie a United Games Entertainment

United Games Entertainment, l'editore che possiede le etichette ININ Games e Strictly Limited Games, ha annunciato un accordo con Taito per lanciare in Europa e negli Stati Uniti la mini console Egret II mini, la cui caratteristica principale è la forma da cabinato da sala giochi. Più precisamente, si tratta di una versione ridotta dell'Egret II di Taito, hardware molto diffuso in Giappone quando gli arcade erano predominanti.

United Games Entertainment già distribuisce i giochi di Taito in occidente, quindi la collaborazione tra le due realtà è davvero molto ampia e sfaccettata. L'Egret II mini sarà disponibile nel 2022, in data ancora da destinarsi. Anche il prezzo non è stato ancora annunciato.

In totale l'Egret II Mini avrà 40 giochi preinstallati. Sarà dotata di uno schermo da cinque pollici in 4:3 ruotabile per essere adattato al gioco, con una risoluzione di 1024x768. Il joystick sarà configurabile a seconda del gioco per avere 8 o 4 direzioni. Sarà collegabile alla televisione tramite cavo HDMI. Avrà due porte USB-C per collegare degli altri controller compatibili (venduti separatamente) e avrà una porta per schede SD con cui aggiungere altri giochi, tra i quali quelli della Paddle and Trackball Game Expansion Set, la prima espansione ufficiale che porterà il totale dei giochi a 50.

Vediamo qualche immagine dell'Egret II mini:

Vediamo ora una galleria con gli screenshot dei giochi inclusi:

Ecco l'elenco completo dei giochi inclusi nell'Egret II mini (in ordine alfabetico):

Adventure Canoe (1982)

Bubble Bobble (1986)

Bubble Memories (1995)

Bubble Symphony (1994)

Cadash (1989)

Chack'n Pop (1983)

Dan-Ku-Ga (unreleased update to Kaiser Knuckle, 1995)

Darius Gaiden (1994)

Don Doko Don (1989)

Elevator Action (1983)

Elevator Action Returns (1994)

Fairyland Story (1985)

Growl (1990)

Gun Frontier (1990)

Halley's Comet (1986)

Hat Trick Hero (1990)

Kaiser Knuckle (1994)

Kiki KaiKai (1986)

The Legend of Kage (1985)

Liquid Kids Adventure (1990)

Lunar Rescue (1979)

Lupin III (1980)

Metal Black (1991)

New Zealand Story (1988)

The Ninja Kids (1990)

Outer Zone (1984)

Pirate Pete (1982)

Puzzle Bobble 2X (1995)

Qix (1981)

Raimais (1988)

Rainbow Islands EXTRA (1988)

Rastan Saga (1987)

RayForce (1993)

Scramble Formation (1986)

Space Invaders (1978)

Steel Worker (1980)

Tatsujin (1988)

Twin Cobra (1987)

Violence Fight (1989)

Volfied (1989)

Ecco invece l'elenco completo dei giochi del Paddle & Trackball Expansion set: