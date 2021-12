Steam: Saldi Invernali 2021, data e ora di inizio in Italia

Il 2021 è sempre più vicino alla propria conclusione e questo significa (anche) che Valve sta per dare il via ai Saldi Invernali 2021 di Steam. La data di inizio dei saldi è il 22 dicembre 2021. L'orario è le 19:00, fuso italiano.

Precisamente, ecco i dettagli su data e ora di inizio e fine dei Saldi Invernali 2021 su Steam:

Inizio dei saldi: 22 dicembre 2021, 19:00 ora italiana

Fine dei saldi: 5 gennaio 2022, orario non noto

La data di inizio dei saldi invernali 2021 (e degli altri saldi di questo periodo) era in realtà già nota da tempo, ma fare mente locale è sempre buona cosa. Avremo due settimane di tempo per poter andare in cerca dei giochi migliori disponibili in offerta su Steam. La piattaforma di Valve è solita proporre un'enormità di prodotti a basso prezzo, sia tra i AAA che tra gli indie: è altamente probabile che ogni giocatore PC trovi qualcosa di proprio interesse.

Il logo di Steam

Potete aiutarvi nella vostra ricerca facendo già ora una selezione dei giochi che vi interessano di più: aggiungeteli alla lista dei desideri così da poter vedere immediatamente all'inizio dei saldi invernali 2021 di Steam se tali videogame sono stati messi in sconto e se il prezzo è adeguato.

Il prossimo grande periodo di sconto avrà luogo più avanti nel 2022, probabilmente, quindi vi conviene sfruttare questo periodo di offerte.