Steam: date dei saldi di ottobre, novembre e dicembre 2021 svelate da Valve

Tramite Steamworks, Valve ha condiviso le date dei saldi di Steam per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Si tratta dei saldi di Halloween, dei saldi autunnali e dei saldi invernali. Vediamo tutti i dettagli ufficiali.

Ecco le date dei saldi di Steam di fine 2021:



Saldi di Halloween: 28 ottobre - 1 novembre 2021

Saldi autunnali: 24 - 30 novembre 2021

Saldi invernali: 22 dicembre 2021 - 5 gennaio 2022

Sappiamo quindi precisamente quando sarà possibile trovare giochi in sconto. Ovviamente, i saldi di Halloween saranno perlopiù a tema Horror, anche se siamo certi che Steam e gli sviluppatori saranno stati in grado di inserire anche titolo non strettamente legati al tema. Steam offre inoltre supporto per gli sviluppatori che hanno intenzione di creare eventi a tema Halloween, che potranno essere divisi in:



Bonus punti ESP: Annuncia un periodo in cui i giocatori otterranno punti ESP extra giocando al tuo titolo.

Evento bottino: Annuncia una possibilità di trovare oggetti nuovi, rari o a tempo. Oppure, aumenta la possibilità di trovare oggetti per i giocatori che partecipano.

Evento vantaggi: Annuncia la possibilità per i giocatori di ottenere vantaggi o bonus a tempo limitato in gioco completando delle missioni o partecipando a eventi della Comunità.

Evento in gioco: Ospita un evento in gioco speciale a tema temporaneo Halloween.

