Philips Momentum M3000 e M5000: in arrivo i nuovi monitor da gioco da 165 Hz

Philips 24M1N3200

La serie Philips 24M1N3200 combina cornici eleganti con una base piuttosto particolare

Le tre varianti del monitor Philips 24M1N3200 includono il modello IPS Philips 24M1N3200ZA, in arrivo a fine dicembre con un prezzo di 249 euro e dotato di una maggiore fedeltà del colore, e due modelli VA Philips 24M1N3200VA e Philips 24M1N3200VS, con il primo in arrivo a dicembre per 229 euro e il secondo a fine novembre con un prezzo consigliato di 249 euro.

In tutti i casi parliamo di risoluzione 1080p, 165 Hz di refresh con tecnologia Adaptive-Sync e 1 millisecondo di tempo di risposta MPRT dichiarato, ma i due modelli VA, che promettono un contrasto più marcato, si differenziano tra loro in quanto a ergonomia. Il Philips 24M1N3200VS si accontenta infatti della sola inclinazione dello schermo.

Scheda tecnica Philips 24M1N3200