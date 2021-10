Marvel's Guardians of the Galaxy: update 1.03 disponibile, aggiunte la modalità Foto

Eidos Montreal ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Guardians of the Galaxy. Si tratta precisamente dell'update 1.03. La patch note ufficiale ci svela che la novità fondamentale introdotta con questo update è l'aggiunta della modalità Foto.

La patch note ufficiale dell'update 1.03 di Marvel's Guardians of the Galaxy segnala che le novità introdotte sono:



Correzioni generali alla stabilità

Modalità Foto abilitata

Come potete leggere, non vi sono molte novità per l'update 1.03 di Marvel's Guardians of the Galaxy. L'aggiunta della modalità Foto farà però piacere a molti giocatori. Negli anni i social sono stati invasi da fotografie di alta qualità provenienti dai giochi di punta del momento: la modalità Foto è uno strumento quindi molto utile per gli sviluppatori, che ottengono pubblicità gratuita e permettono ai giocatori di dare sfogo alla propria creatività.

Il team di Marvel's Guardians of the Galaxy, con costumi alternativi

Se ancora non avete deciso se acquistare Marvel's Guardians of the Galaxy, potete leggere la nostra recensione per chiarirvi le idee. Nel nostro articolo vi spieghiamo che "Marvel's Guardians of the Galaxy è esattamente ciò che i fan dei Guardiani della Galassia vorrebbero da un tie-in. Fatta salva la scelta di controllare unicamente Star-Lord, relegando gli altri personaggi all'esecuzione dei pur spettacolari assist, l'avventura sviluppata da Eidos Montreal vanta uno script brillante, che sfrutta in maniera efficace le dinamiche che hanno decretato il successo dei film diretti da James Gunn e ci consegna una storia solida, con poche incertezze e una serie di sequenze davvero spettacolari. Peccato solo per alcuni limiti del gameplay e per le magagne tecniche del lancio, che finiscono per appannare le grandi ambizioni di un progetto che francamente non ci aspettavamo potesse essere così interessante."