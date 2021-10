Xbox Series X|S e Twitch integrato: streaming diretto da console in arrivo con update

Xbox Series X|S e Xbox One potranno avere Twitch integrato nel software di sistema con un aggiornamento in arrivo, introdotto intanto agli utenti insider e successivamente a tutti gli altri, che consente di effettuare lo streaming direttamente dalla dashboard della console.

Al momento, infatti, lo streaming su Twitch da console Xbox è possibile solo attraverso l'app specifica, che richiede di effettuare alcuni passi e scegliere alcune opzioni per poter effettuare una trasmissione, mentre con questo aggiornamento la questione diventerà molto più immediata.

Una volta collegato il proprio account Twitch a quello Microsoft sulla console Xbox, ovvero Xbox Series X|S o Xbox One, basta semplicemente accedere al tab "Cattura e condividi" sul menù Guide principale e scegliere Live Streaming. A questo punto, basta premere il tasto "Go live now" per far partire la trasmissione in streaming della partita, senza ulteriori passaggi e sostanzialmente senza dover aprire alcuna applicazione.

Come fatto notare da Microsoft, il software consente di effettuare lo streaming solo dei giochi, dunque se durante la trasmissione si esce da un gioco e si comincia ad utilizzare un'altra app o navigare nella dashboard gli spettatori vedranno semplicemente una schermata di pausa finché non viene ripresa una partita a un gioco.

Oltre a questo update su Console Live Streaming, il nuovo aggiornamento introduce anche la possibilità di utilizzare l'Xbox Cloud Gaming direttamente da Xbox One, cosa che consentirà la strana situazione di giocare a titoli esclusivamente next gen, come Microsoft Flight Simulator o The Medium, direttamente su Xbox One in cloud.