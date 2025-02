Twitch vuole più guadagni per gli streamer e focus sul mobile: gli obiettivi del 2025

"Come negli ultimi due anni, desidero presentarvi una panoramica delle attività e delle priorità su cui ci concentreremo nel 2025. Ma prima di parlare del futuro, vorrei ringraziare tutti i nostri streamer per aver trascorso con noi un altro fantastico anno", dichiara Clancy, sottolineando l'importanza della community di creatori.

Nel 2025, Twitch punta a rafforzare il legame tra streamer e community , con un occhio di riguardo alla monetizzazione e all'esperienza su dispositivi mobili. L'annuncio arriva direttamente dal CEO di Twitch, Dan Clancy, che ha delineato le priorità per l'anno in corso.

Le novità di Twitch nel 2025

Tra le novità più rilevanti, spicca l'ampliamento degli strumenti di monetizzazione, con abbonamenti e bit disponibili per un numero maggiore di streamer, indipendentemente dal loro status. L'obiettivo è consentire a tutti i creatori di contenuti di far crescere le proprie community e di guadagnare attraverso il supporto diretto degli spettatori. Inoltre, Twitch introdurrà la possibilità di utilizzare i guadagni ottenuti sulla piattaforma per effettuare acquisti all'interno del servizio.

L'immagine usata da Twitch per presentare le novità del 2025

La collaborazione tra streamer sarà facilitata da nuovi strumenti, come gli Hype Train condivisi e gli obiettivi abbonati condivisi, pensati per incentivare la creazione di contenuti congiunti e per aumentare i guadagni. La Chat condivisa, una funzionalità che permette di unire le community di diversi streamer, sarà presto disponibile anche sull'app mobile, per facilitare le collaborazioni IRL (In Real Life) e durante eventi.

Twitch dedicherà particolare attenzione all'esperienza di visualizzazione su dispositivi mobili, con l'introduzione delle Trasmissioni migliorate, che supporteranno sia il formato orizzontale che verticale. Il feed dell'app mobile sarà ottimizzato per ridurre i tempi di caricamento e migliorare la qualità dei contenuti consigliati.

Le clip saranno al centro di un aggiornamento che semplificherà la ricerca, la modifica e la condivisione. Twitch introdurrà anche strumenti per analizzare l'impatto delle clip sulla community e soluzioni automatizzate per individuare i momenti migliori degli streaming.

Il CEO di Twitch, Dan Clancy

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, Twitch ha già introdotto novità per mettere in contatto streamer e brand. Inoltre, saranno valutate nuove tipologie di sponsorizzazione, come l'estensione degli abbonamenti regalo di SUBtember e del Round bonus.

Twitch prevede di intensificare gli eventi promozionali, con sconti e promozioni su tutto il sito e funzionalità che consentiranno agli streamer di offrire sconti esclusivi ai propri spettatori durante eventi speciali. La prima promozione dell'anno, con uno sconto del 35% sui pacchetti di abbonamenti regalo, è in programma dal 27 al 31 marzo. La piattaforma introdurrà nuove funzionalità interattive, come la possibilità per gli spettatori di reagire a momenti specifici dello streaming con i bit e di invitare altri spettatori a unirsi alla visione. Saranno inoltre introdotti potenziamenti personalizzati per arricchire l'esperienza di visione.

Twitch continuerà a investire nella sicurezza della piattaforma, con un aggiornamento del sistema delle sanzioni e nuovi strumenti di moderazione. In particolare, le violazioni meno gravi avranno una scadenza e i moderatori potranno usufruire di una Vista Moderatore su dispositivi mobili Android e di una pagina aggiornata delle impostazioni di moderazione. La piattaforma punta anche all'espansione globale delle Unity Guild e del programma Ambassador, con l'obiettivo di sostenere la community in diverse lingue e regioni.

